Juvanova po predaji Konte v drugem krogu OP Avstralije

Slovenska teniška igralka je bila po zamenjavi trenerja v preteklem letu na začetku sezone 2021 v zelo dobri formi. V kvalifikacijah za OP Avstralije je gladko opravila z vsemi tekmicami, dejstvo, da je dobro pripravljena, pa je potrdila tudi pred tednom dni, ko se je zelo dobro upiralaIgi Swiatek, zmagovalki lanskega Roland Garrosa. Dobro formo je očitno prenesla tudi na OP Avstralije. V prvem nizu obračuna s Konto smo namreč spremljali zelo kvaliteten tenis, obe igralki sta bili zelo izenačeni, nato pa je Johanni Konti, ki je pri vodstvu s 5:4 in rezultatu 15:15 nenadoma zahtevala zdravniški premor, le uspelo odservirati za prvi niz (6:4). Nato pa so ji bolečine v trebušni preponi preprečile, da bi lahko igrala na najvišji ravni, in ob zaostanku z 0:2 v drugem nizu je Britanka dvoboj predala. V drugem nizu v dveh igrah Konta ni dobila niti ene same točke.

Kaja Juvanse je tako veselila zmage in napredovanja v drugi krog. Ker je izločila 13. nosilko, se ji je zdaj žreb nekako "odprl". V drugem krogu jo čaka kvalifikantka Mayar Sherif iz Egipta. Ta je bila v prvem krogu boljša še od ene kvalifikantke, in sicer od Francozinje Chloe Paquet (7:5, 7:5). Sherifova je sicer v Melbournu spisala zgodovino: postala je šele prva Egipčanka, ki ji je na katerem koli grand slamu uspelo dobiti obračun.

Izid:

Kaja Juvan (Slo) – Johanna Konta (VB/13) 4:6, 2:0, predaja