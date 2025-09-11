Juvanova prek Italijanke Pedone v četrtfinale tivolskega turnirja, Jakupovićeva izpadla

"Današnja tekma je bila z moje strani precej solidna. Načeloma mi ustrezajo takšne igralke, ki ne igrajo prehitro, da imam jaz čas za odločitev, kaj narediti. Danes se nisem počutila preveč ogroženo v nobenem trenutku dvoboja. Po drugem nizu je potem na eni točki tudi ona malo boljše odigrala, jaz sem naredila kakšno napako več, ampak zdi se mi, da je to povsem normalno v pogledu celotne tekme," je po zmagi dejala Kaja Juvan.

"Današnji dvoboj bi ocenila zelo pozitivno in upam, da mi uspe nadaljevati turnir tako mirno," je dodala 24-letna Ljubljančanka, ki se je edina od Slovenk med posameznicami prebila v četrtfinale. Tam jo čaka dvoboj s Tothovo, ki je v osmini finala presenetljivo izločila drugo nosilko, Avstrijko Sinjo Kraus.