Juvanova preskočila prvo oviro v Rimu

Dvoboj je trajal uro in 27 minut, v prvem nizu pa sta tekmici postregli kar z devetimi odvzemi servisa. Enega več je zbrala Kaja Juvanin osvojila prvi niz. V drugem je tekmici, tretji nosilki kvalifikacij, dovolila le eno igro in slavila lepo zmago. Zadnja ovira pred nastopom v glavnem delu žreba bo zmagovalka obračuna med 78. igralko sveta, Japonko Nao Hibino, ter 17-letno Italijanko Melanio Delai(838. na svetu), ki v kvalifikacijah igra s povabilom organizatorja.

V moškem delu kvalifikacij za nastop na turnirju serije masters v Rimu bo nastopil Aljaž Bedene(53. na lestvici ATP), ki ga bo v nedeljo v drugem krogu izzval Slovak Jozef Kovalik, 123. igralec sveta.

V glavnem delu ženskega turnirja bo nastopila Polona Hercog.