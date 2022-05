Juvanova pretila do zadnjega, a na koncu Kerberjevi morala priznati premoč

Kaja Juvan je sijajno odprla svoj prvi finalni obračun na turnirjih serije WTA in 13 let starejši tekmici odvzela uvodna dva servisa. Hitro je povedla s 4:1 in 5:2, nato pa je v končnici uvodnega niza pobudo prevzela izkušena in z vsemi žavbami namazana igralka iz Nemčije.

V letu 2016 zmagovalka kar dveh turnirjev za grand slam v avstralskem Melbournu in ameriškem New Yorku, dve leti kasneje pa še v Wimbledonu, je v deveti igri nato odvzela začetni udarec Juvanovi ter po svojem servisu izenačila na 5:5. V prelomnih trenutkih dvoboja je Kerberjeva zadržala visoko raven in v enajsti igri znova odvzela servis Slovenki, a je Juvanova v naslednji igri pokazala zobe, izenačila na 6:6 in izsilila podaljšano igro. V "tie-breaku" je bila bolj preudarna Nemka in zmagala s 7:5. Drugi niz je bil "preslikava" prvega. V uvodu je prevladovala Juvanova, ki je znova odvzela tekmici dva servisa in povedla s 4:1. A nato je v Strasbourgu znova zagospodarila Kerberjeva, ki je dobila kar štiri zaporedne igre in povedla s 5:4.