Juvanova s tretjo zmago na glavni turnir v Palermu

Slovenka Kaja Juvan se je prek kvalifikacijskih dvobojev uvrstila na prvi teniški turnir WTA po marčevskem izbruhu pandemije novega koronavirusa. 19-letna Ljubljančanka je v tretjem krogu kvalifikacij v Palermu po uri in 43 minutah premagala sedem let starejšo in 160 cm visoko Italijanko Martino Trevisan s 7:6 (8) in 6:1.

icon-expand Kaja Juvan FOTO: Damjan Žibert Kaja Juvan je bila v prvem krogu kvalifikacij boljša od Poljakinje Magdalene Frech z 2:6, 6:2 in 6:4, v drugem pa je premagala Romunko Eleno Gabrielo Ruse z 2:6, 6:1 in 6:2. Njena tekmica v prvem krogu glavnega turnirja še ni znana. Na teniškem turnirju na Siciliji, kjer se udeleženke potegujejo za dobrih 200.000 dolarjev nagradnega sklada, sta v glavnem žrebu neposredno uvrščeni Slovenki Polona Hercog in Tamara Zidanšek. Hercogova se bo danes v prvem krogu pomerila z 19-letno Italijanko Elisabetto Cocciaretto, Zidanškovo pa dan kasneje bržkone čaka dvojni spored. V prvem krogu med posameznicami bo igrala s kvalifikantko, med dvojicami pa bo moči združila z Nizozemko Arantxo Rus. Izid:

