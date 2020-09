Juvanova uspešno preskočila prvo oviro v New Yorku

Devetnajstletna Ljubljančanka, ki je prvič v karieri nastopila na grand slamu v New Yorku med članicami, se bo v drugem krogu pomerila s pet let starejšo Anetto Kontaveit iz Estonije, 14. nosilko in 21. igralko na svetu. Kaja Juvan je ameriško tekmico premagala v dveh nizih, 6:4 in 7:6. Izjemno tesen je bil drugi niz, ki ga je slovenska igralka dobila s 7:6, v podaljšani igri je bilo 7:2.

Turnir, ki poteka v mehurčku, se pravi brez gledalcev in ob strogem zdravstvenem protokolu, sta med drugimi uspešno začela tudi prva nosilca. Srb Novak Đoković je v treh nizih ugnal Damirja Džumhurja iz Bosne in Hercegovine, Čehinja Karolina Pliškova pa je bila boljša od Ukrajinke Anheline Kalinine s 6:4, 6:0.

Danes bo na teniška igrišča Flushing Meadows stopil tudi edini slovenski predstavnik Aljaž Bedene. Popoldan po slovenskem času ga na igrišču številka 14 čaka Finec Emil Ruusuvuori.