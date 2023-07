Juvanova uspešno preskočila prvo oviro v Wimbledonu

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan se je uvrstila v drugi krog turnirja za grand slam v Wimbledonu. Dvaindvajsetletna Ljubljančanka je pot do zmage nad Rusinjo Margarito Betovo tlakovala že v torek, ko je do prekinitve vodila s 6:0 in 4:3, danes pa je dokončala svoje delo ter po uri in desetih minutah slavila s 6:0 in 6:3.

Trenutno 244. igralka na svetu, ki se je na glavni turnir prebila iz kvalifikacij, se bo v drugem krogu pomerila z zmagovalko rusko-švicarskega dvoboja Anastazija Potapova - Celine Naef. Po njuni nedokončani partiji je v boljšem položaju Rusinja, ki je prvi niz dobila s 6:3, v drugem pa je izid izenačen 3:3. icon-expand Kaja Juvan je dobila uvodni obračun na letošnjem Wimbledonu. FOTO: Twitter