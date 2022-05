Juvanova v četrtfinalu v Strasbourgu

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je v drugem krogu turnirja v Strasbourgu z nagradnim skladom 203.024 evrov gladko premagala Nefiso Berberović iz Bosne in Hercegovine. Po uri in 21 minutah je bilo 6:2 in 6:3. Juvanova je 81. igralka sveta, njena tekmica v osmini finala pa na lestvici WTA zaseda šele 391. mesto.

Kaja Juvan je bila na vzhodu Francije še drugič zelo zanesljiva. FOTO: AP V četrtfinalu se bo Slovenka pomerila z zmagovalko dvoboja med četrto nosilko Belgijko Elise Mertens in Nemko Anno Lenno Friedsam. Juvanova je v prvem krogu prav tako zanesljivo v dveh nizih premagala izraelsko tekmico Lino Glushko, ki na lestvici WTA trenutno zaseda 291. mesto. * Strasbourg, WTA (203.024 evrov):

- 2. krog:

Kaja Juvan (Slo) - Nefisa Berberović (BiH) 6:2, 6:3.