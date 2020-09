Juvanova v prvem krogu Roland Garrosa s Kerberjevo, Zidanškova z Muguruzo

V bobnu sta bili še dve Slovenki: Tamara Zidanšek se bo v posamični konkurenci najprej pomerila s Španko Garbine Muguruza, zmagovalko Rolanda Garrosa v letu 2016, Kajo Juvan pa čaka obračun z Nemko Angelique Kerber.

Prvopostavljena Romunka Simona Halep se bo v odsotnosti prve dame na svetu in lanske zmagovalke, Avstralke Ashleigh Barty, v uvodnem krogu pomerila s Španko Saro Soribbes. Vodilnega igralca na lestvici ATP, Srba Novaka Đokovića, v uvodnem dvoboju čaka Šved Mikael Ymer, tekmec Španca Rafaela Nadala, sicer 12-kratnega zmagovalca največjega turnirja na peščeni podlagi na svetu in branilca lanskega naslova, pa bo Belorus Jegor Gerasimov. Avstrijca Dominica Thiema, zmagovalca nedavnega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, v uvodnem krogu čaka Hrvat Marin Čilić.

V kvalifikacijah za nastop na letošnjem turnirju za grand slam v Parizu so nastopili še trije Slovenci, vsi so bili neuspešni. Dalilo Jakupović je premagala Švicarka Leonie Kung, od Blaža Role je bil boljši Italijan Gian Marco Moroni, od Blaža Kavčiča pa Rus Andrej Kuznjecov. Odprto prvenstvo Francije bo na sporedu med 27. septembrom in 11. oktobrom.