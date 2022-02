Juvanova v tretjem krogu kvalifikacij v Sankt Peterburgu, Zverev izgubil finale Montpellierja

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je v uvodnih dveh krogih kvalifikacij za nastop na glavnem delu turnirja WTA v Sankt Peterburgu z nagradnim skladom 703.580 dolarjev premagala obe svoji tekmici. Najprej je bila boljša od Rusinje Vitalije Djačenko s 6:1 in 6:4, nato pa še od njene rojakinje Jekaterine Šalimove s 6:3 in 6:2. Kazahstanec Aleksander Bublik pa je v Montpellierju dosegel svojo prvo turnirsko zmago. V finalnem obračunu turnirja je bil 24-letnik boljši od prvopostavljenega Nemca Alexandra Zvereva, po uri in desetih minutah je slavil s 6:4 in 6:3.

icon-expand Alexander Zverev je pričakoval zmago, a se je moral zadovoljiti z drugim mestom. FOTO: AP Zadnja kvalifikacijska ovira 21-letne Ljubljančanke, trenutno 102. igralke na lestvici WTA, bo Američanka Caty McNally. To je bila za Bublika prva turnirska zmaga. Pred današnjim zmagoslavjem v Franciji je štirikrat izgubil finalne dvoboje v Newportu, Čengduju, Antalyji in Singapurju. PREBERI ŠE Zverev po karierno 20., Bublik po prvo zmago v Marseillu * Izid:

Montpellier, ATP (427.645 evrov):

– finale:

Aleksander Bublik (Kaz/6) – Alexander Zverev (Nem/1) 6:4, 6:3.