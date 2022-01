Kaja Juvan z eno največjih zmag v karieri

Stota igralka lestvice WTA je na turnirjih najvišje ravni prvič premagala igralko iz prve deseterice. Pred tem je lani v Wimbledonu ugnala takrat 11. igralko sveta in kasneje olimpijsko prvakinjo Švicarko Belindo Benčič . Kaja Juvan je pred prvim medsebojnim obračunom z Arino Sabalenko trikrat ugnala eno od igralk iz top 20. Dvoboj je sicer bolje odprla 23-letnica iz Minska. Dvakrat je povedla z brejkom prednosti, a se je Juvanova vrnila in z drugim odvzemom servisa izsilila podaljšano igro. V njej je ubranila eno priložnost za osvojitev niza Belorusinje pri 5:6, nato pa s še z dvema zaporednima točkama odločila niz v svojo korist. V drugem nizu je Sabalenka servirala slabo, zadela le 33 odstotkov prvih servisov, obenem pa naredila kar 11 dvojnih napak, skupno v dvoboju 18, kar je Juvanova s pridom izkoristila za največjo zmago v karieri.

"Najprej me je bilo malo strah, saj je res izjemna, za sabo pa ima veliko uspehov. Ampak po drugi strani je to začetek sezone, veliko je odvisno od dnevne forme. Ves čas sem verjela, da lahko zmagam," je sprva po tekmi dejala Ljubljančanka. "Uživala sem v prvem nizu, saj je šlo za tesen obračun. Takrat najbolj uživam. V nekaterih trenutkih mi je bilo kar malo žal za tekmico, saj se je videlo, da ni najbolje servirala. Vsi poznamo ta občutek, ko ti ne gre. Vem, da lahko igra bolje, sama pa sem si le govorila, da moram ostati zbrana do konca, saj se lahko še vedno zgodi preobrat," je še dodala.