Juvanovi najmanj srebro v dvojicah, Lobnikovi še drugič bron

Kaja Juvan in Iga Swiatek, drugi nosilki, sta proti Argentinki Marii Lourdes Carle in Kolumbijki Marii Camili Osorio Serrano napredovali gladko s 6:2 in 6:2 v nizih. Potek srečanja je potrdil, da sta Poljakinja in Slovenka mnogo boljši igralki. V prvem nizu je slovensko-poljska dvojica povedla s 5:0, v drugem pa sta Južnoameričanki nadaljevali z dobro igro iz konca prvega niza in povedli z 2:0, naslednjih šest iger pa je nato izgubili in tekma je bila hitro končana.

"Kolajno sem napovedal in obljubo držala. Danes sva vedeli, da sva močnejši in da ta polfinale lahko dobiva. Vprašanje je bilo le, kako dobri bosta tekmici zaradi podpore s tribun," je po tekmi povedala Juvanova.

'Lahko nama uspe'

V finalu se bosta Juvanova in Swiatkova pomerili z Japonkama Juki Naiko in Naho Sato, ki sta presenetljivo z 2:1 v nizih ugnali prvi nosilki Xinyu Wang in Xiyu Wangs Kitajske.

"Z Igo imava lepo možnost za zmago, a tekmici sta kakovostni, saj sta premagali Kitajki. Z Igo se dobro razumeva, zdaj se morava le še zbrati in mislim, da nama lahko uspe," je o tekmicah povedala slovenska reprezentantka.

Kolumbijko in Argentinko je dvignilo občinstvo

Juvanova odlično nadaljuje tudi med posameznicami. V sredo je pometla z Ukrajinko Viktorijo Demo s 6:0 in 6:0 ter se prebila v četrtfinale, kjer bo igrala z Rusinjo Oksano Selehmetovo. Ob tem nastopa še med mešanimi pari.

"Na vseh teh tekmah so odločilne prve igre. Med posameznicami je bilo napeto le v uvodu, pri tri ali štiri proti nič pa nasprotnica nato izgubi samozavest. V drugem današnjem srečanju pa sta tekmici ob koncu prvega niza spremenili taktiko. Na to sva se morali navaditi, a najbolj pomembno je bilo, da sva obdržali koncentracijo. Kolumbijko in Argentinko je publika kar dvignila, začeli sta zadevati, zato sva se morali zbrati," je še povedala Ljubljančanka, ki zdaj odkrito meri na zlato.

Lobnikova do drugega brona

Judoistka Metka Lobnik pa je torkovemu posamičnemu bronu dodala še bron z mešano ekipo Rio de Janeiro, ki je izbrana naključno, imena pa ekipe nato dobijo po mestih, ki so v preteklosti gostile olimpijske igre.

S svojo ekipo se je Lobnikova prebila vse do polfinala in v četrtfinalu izločila ekipo Atlante, za katero je tekmoval Rok Pogorevc. Že v četrtfinalu je bilo tako jasno, da ima Slovenija v Buenos Airesu že šest kolajn.

'Nekaj neverjetnega'

"Pot do kolajne je bila morda ekipno malce lažja kot v torek, saj ni ves pritisk na posamezniku. Ta se porazdeli. Sicer pa je zame nastop tukaj nekaj neverjetnega. Dveh kolajn se nisem nadejala niti v sanjah," pa je po tekmi dejala prva Slovenka v Buenos Airesu, ki je na zmagovalni oder stopila kar dvakrat.

Sicer pa je nastope v sredo sklenila veslačica Ilaria Bianchi, ki je morala v skifu na vodo dvakrat, na koncu pa je bila tretja v finalu C oziroma skupno enajsta.