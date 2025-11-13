Južna Afrika želi gostiti olimpijske igre

Obmorsko mesto povsem na jugu afriške celine, Cape Town, se je za gostiteljstvo iger že potegovalo leta 2004, vendar so igre na koncu gostile Atene. Kasneje, leta 2010, je Južna Afrika postala prva afriška država, ki je gostila svetovno prvenstvo v nogometu.

"Vlada je prepričana, da je Južna Afrika pripravljena in sposobna gostiti olimpijske igre, upoštevajoč obstoječo infrastrukturo in dejstvo, da ne bi bilo treba velikih vlaganj za izboljšanje in prilagoditev infrastrukture," je izjavila Khumbudzo Ntshavheni.

Dodala je, da se bo Južna Afrika vključila v dialog z Mednarodnim olimpijskim komitejem, ki ga vodi prva Afričanka na položaju predsednice olimpijske družine, nekdanja vrhunska plavalkaKirsty Coventry iz Zimbabveja.