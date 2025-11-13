Južna Afrika želi gostiti olimpijske igre

Obmorsko mesto povsem na jugu afriške celine, Cape Town, se je za gostiteljstvo iger že potegovalo leta 2004, vendar so igre na koncu gostile Atene. Kasneje, leta 2010, je Južna Afrika postala prva afriška država, ki je gostila svetovno prvenstvo v nogometu.
"Vlada je prepričana, da je Južna Afrika pripravljena in sposobna gostiti olimpijske igre, upoštevajoč obstoječo infrastrukturo in dejstvo, da ne bi bilo treba velikih vlaganj za izboljšanje in prilagoditev infrastrukture," je izjavila Khumbudzo Ntshavheni.
Dodala je, da se bo Južna Afrika vključila v dialog z Mednarodnim olimpijskim komitejem, ki ga vodi prva Afričanka na položaju predsednice olimpijske družine, nekdanja vrhunska plavalkaKirsty Coventry iz Zimbabveja.
Nekdanji predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach je ob obisku Južne Afrike oktobra 2024 zagotovil, da gre za stabilno državo z infrastrukturo in vizijo, kar je predpogoj za gostiteljstvo iger.
"Tudi če bi nam ponudili, da bi igre gostili jutri, smo v kabinetu prepričani, da bi jih bili sposobni gostiti z obstoječimi objekti," je dejala ministrica.
Dakar v Senegalu bo prihodnje leto prvo mesto na celini, ki bo gostilo olimpijske igre mladih, in sicer od 31. oktobra do 14. novembra 2026.
Naslednje poletne olimpijske igre bodo leta 2028 v Los Angelesu, igre leta 2032 pa so dodelili Brisbanu v Avstraliji.
Oktobra so volivci v Münchnu odobrili načrt za kandidaturo za gostiteljstvo poletnih olimpijskih iger leta 2036, 2040 ali 2044. Prestolnica Bavarske je igre nazadnje gostila leta 1972.
Južna Afrika želi postati zanesljiv in stalen gostitelj velikih mednarodnih športnih dogodkov. Država na jugu celine se poteguje za gostiteljico dirke formule 1 za veliko nagrado na svoji zgodovinski stezi Kyalami blizu Johannesburga. Karavano formule 1 bi gostili od leta 2027.
Najbolj industrializirano gospodarstvo Afrike je tudi glavni organizator svetovnega prvenstva v kriketu leta 2027.
