Južnoafričani svetovni prvaki v ragbiju

Južnoafričani so v polfinalu premagali Wales, Angleži pa so izločili branilce naslova Novozelandce, ki so v boju z Valižani za tretje mesto osvojili bron. Ragbisti JAR so zmagali v vseh svojih treh finalih SP - leta 1995, 2007 in 2019. S tremi zlati kolajnami so se izenačili z najuspešnejšo reprezentanco svetovnih prvenstev Novo Zelandijo.

Ob polčasu je bil izid še dokaj tesen (12:6), v drugem pa so Južnoafričani pokazali, da so boljši tekmec in visoko zmagali. Najboljši igralec v finalu je bil član zmagovalne ekipe Duane Vermeulen.