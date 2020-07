Južnokorejski šport v šoku: po številnih zlorabah mlada triatlonka storila samomor

Južnokorejska, 22-letna triatlonka Choi Suk-hyeon je po tem, ko je v zadnjih letih pretrpela številne fizične in verbalne zlorabe s strani svojih trenerjev, storila samomor.



Čeprav je dolgo časa s pritožbami pristojne državne institucije opozarjala na nevzdržnost stanja, v katerem se je znašla, se tamkajšnja oblast na omenjena opozorila ni odzvala. Južnokorejski mediji množično poročajo o razlogih za tragično smrt mlade rojakinje, s katerimi obenem razkrivajo temačno plat športa v tej obmorski, vzhodnoazijski državi. Med drugim so objavili tudi enega od zapisov iz njenega dnevnika: "Od silnega tepeža dneve nisem mogla nehati jokati. Poniževali so me na najrazličnejše načine in me v nekem trenutku prisilili, da pojem za 150 evrov kruha. Mama, lepo te prosim, da razkriješ vse grehe teh nasilnežev."