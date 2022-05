Konec evropskih izzivov za krimovke: 'Napredovala je boljša ekipa'

Rokometašicam Krima Mercatorja na gostovanju četrtfinalne tekme EHF Lige prvakinj v Kristiansandu na Norveškem ni uspelo zrežirati preobrata, zato na zaključni turnir v Budimpešto potujejo rokometašice Vipersa, ki tudi branijo laskavo lovoriko. Zadnja evropska tekma v sezoni 2021/22 se je za ljubljanske predstavnice končala z izidom 33:24 v korist gostiteljic.

icon-expand Natalija Derepasko in Ana Gros. FOTO: Aljoša Kravanja

Izbranke Natalije Derepasko so vse možnosti za preboj na zaključni turnir, ki bo 4. in 5. junija v Budimpešti, zapravile že na prvem četrtfinalnem obračunu pred tednom dni v Stožicah, ko so izgubile s sedmimi goli razlike.

V ljubljanski ekipi je bila na severu Evrope najučinkovitejša Ana Gros s sedmimi goli, Katarina Krpež-Šlezak je dosegla tri zadetke.

Po domačem porazu so rokometno moč lanskih zmagovalk Lige prvakinj občutile še na povratni tekmi v Kristiansandu, kjer so doživele nov poraz, tokrat z devetimi zadetki razlike. Ljubljanska ekipa je v tej sezoni v glavnem delu tekmovanja osvojila šesto mesto v skupini B. Pred njo so se uvrstili madžarski Györ, Vipers Kristiansand, francoski Metz, ruski CSKA Moskva in danski Odense, za njo pa švedski Sävehof in turški Kastamonu. V tekmah za preboj v četrtfinale je bila nato v dveh tekmah boljša od madžarskega Ferencvarosa s 55:52, v četrtfinalu pa je klonila proti Kristiansandu z 49:65. "Tekma je bila težka. Začeli smo preveč nervozno, naredili preveč napak. V drugem polčasu smo se jim približale, a razlike, manjše od treh zadetkov, nismo mogle narediti. Manjkala je kolektivna igra. Treba je priznati, da je napredovala trenutno boljša ekipa," je priznala trenerka Ljubljančank, Natalija Derepasko.

icon-link Vipers vs. Krim FOTO: Sofascore.com

Na sklepnem turnirju četverice v začetku prihodnjega meseca bodo v MVM Domu v Budimpešti poleg Vipers Kristiansanda nastopile še rokometašice iz Györa in Metza, zadnja udeleženka pa bo znana po povratnem obračunu med danskim Esbjergom in romunsko Bukarešto. Ljubljanska ekipa je že na petkovi poti do Kristiansanda doživela številne zaplete, med drugim je ostala brez prtljage, tako da je bil zadnji trening z izposojeno opremo bolj "osvežitvene narave".

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke