KAC na derbiju premagal hokejiste Olimpije

Ljubljanski hokejisti so šele danes igrali prvo tekmo po reprezentančnem premoru in prvo v ligi po 2. novembru, ko so premagali Innsbruck. Z današnjim dvobojem s Celovčani pa so tudi končali niz petih zaporednih domačih tekem, od katerih so dve dobili, tri pa izgubili.

S porazom se je končala tudi današnja, na kateri so sicer gledalci videli kar 12 zadetkov. Preveč nihanj v igri, slabša druga tretjina ter slabih zadnjih pet minut so slovenski prvakom odnesli možnosti za kaj več.

Dobra novica za domače je bila vrnitev Kalea Kerbashiana, ene glavnih okrepitev zeleno-belih pred sezono, ki pa se je oktobra poškodoval. Danes se je vrnil tudi z zadetkom, ko je v prvi tretjini izenačil na 1:1.

V tem delu so domači izničili zaostanek za Celovcem, zadela sta še Marcel Mahkovec iz bližine po podaji Bineta Mašiča ter Nik Simšič, ko je bil na pravem mestu pred golom in vanj pospravil odbitek.

A Ljubljančani so nato dobili gol pet sekund pred koncem prvega dela, v drugi tretjini pa je KAC prevladoval. Premoč je kronal tudi z dvema zadetkoma za vodstvo s 4:3.