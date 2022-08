Kadeti začenjajo nastope na EP, cilj je drugi del

V drugi del prvenstva bosta napredovali najboljši reprezentanci skupine, medtem ko tretje- in četrtouvrščeno čakajo boji za končno deveto mesto. Tam se bodo Slovenci glede na uspešnost v prvem delu pomerili z dvojico skupine D, ki je tvorijo Španija, Švedska, Francija in Ferski otoki. Letošnje evropsko prvenstvo bo tudi kvalifikacijsko tekmovanje za nastop na svetovnem prvenstvu do 19 let, ki bo ob 10. julija prihodnje leto potekalo na Hrvaškem. Med svetovno elito bo skupno nastopilo 32 reprezentanc.

Poleg rokometašev bo na prvenstvu v Črni gori slovenske barve zastopal tudi sodniški par Ozren Backović-Mirko Palačković.

EP do 18 let(Črna gora, Podgorica):

Prvi del, skupina C:

1. krog, četrtek, 4. avgusta, ob 18.00 (SC Morača):

Slovenija - Norveška

2. krog, petek, 8. avgusta, ob 18.00 (SC Morača):

Srbija - Slovenija

3. krog, nedelja, 7. avgusta, ob 18.00 (SC Morača):

Slovenija - Danska