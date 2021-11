Kadetinje bodo lovile obstanek med rokometno elito

Izbrana vrsta do 17 let je imela na začetku priprav kar nekaj težav. Zaradi okužbe s koronavirusom je odsoten selektor Jernej Rantah, zato namesto njega treninge vodita njegov pomočnik Borut Hren in nekdanja reprezentančna vratarka in rekorderka po številu nastopov za Slovenijo, Sergeja Stefanišin. "Z Borutom sva uskladila vse detajle. Vse kar bodo trenirali v tem tednu, smo na dosedanjih akcijah že počeli, Borut pa je bil vseskozi poleg, zato verjamem, da težav ne bo. Na kvalifikacijskem turnirju bom zaradi karantene najverjetneje zamudil prvo tekmo, nato pa se bom, če bo šlo vse po načrtih, že priključil reprezentanci," je za uradno spletno stran RZS povedal Rantah. Njegove izbranke so poleti nastopile na evropskem prvenstvu v Podgorici in osvojile 16. mesto. "Po evropskem prvenstvu smo nadaljevali z delom in se začeli pripravljati na kvalifikacije. V Črno goro smo se podali z željo po obstanku, sedaj pa se od prvega trenutka z dekleti pogovarjamo le o zmagi na turnirju v Beogradu," dodaja slovenski selektor.



Na uvodni tekmi slovenske kadetinje čaka obračun z Islandijo, nato pa še s Slovaško, Srbijo in Avstrijo. Priprave v Ormožu potekajo nemoteno. V sredo je reprezentanca odigrala tudi pripravljalno tekmo z Branikom iz Maribora in jo dobila z 28:25. V srbsko prestolnico se bo ekipa podala v nedeljo.