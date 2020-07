Kadetinje prejele vabilo na rokometno SP

Po prvotnih načrtih bi sicer morala mundial med 18. in 30. avgustom gostiti Kitajska, a so se organizatorji in IHF februarja zaradi pojava pandemije novega koronavirusa odločili, da turnir preselijo na Hrvaško, obenem pa prestavijo tudi njegov potek in sicer na obdobje med 29. septembrom in 11. oktobrom. Zaradi trenutnega stanja in omejitev potovanj po svetu je bil IHF pred nekaj dnevi prisiljen znova iskati nov termin. Trenutni predlog slednjega je začetek decembra, kar pa mora mednarodna zveza uskladiti še z organizatorji. Slovenske kadetinje bodo na svetovnem prvenstvu nastopile tretjič v zgodovini. Prvi nastop so vpisale leta 2006, ko je tovrstno tekmovanje za omenjeno starostno kategorijo potekalo prvič, gostila pa ga je Kanada. V konkurenci 11 reprezentanc (udeležbo je po žrebu odpovedala Slonokoščena obala) so Slovenke zasedle peto mesto. Drugi nastop je sledil deset let kasneje na Slovaškem, kjer je Slovenija zasedla 16. mesto med 24 ekipami. Dva ducata reprezentanc bo nastopilo tudi na Hrvaškem.

Naša generacija deklet, rojenih leta 2002 in mlajših, si je vabilo na svetovno prvenstvo prislužila na lanskoletnem evropskem prvenstvu, ki ga je gostilo Celje. Tekmovanje na Štajerskem je zaključila kot deseta in se uvrstila tik za mesti, ki so prinašala neposredna mesta na svetovnem prvenstvu. Na Hrvaškem bo reprezentanco vodil Krčan Gašper Kovač, ki v zadnjih sezonah izjemno uspešno deluje v novomeškem Ženskem rokometnem klubu Krka. V vlogi pomočnic ga bosta dopolnjevali dve nekdanji slovenski rokometni asinji. Njegova desna roka bo Natalija Derepasko, za vratarke pa bo skrbela Miša Marinček Ribežl.

"Vabilo na svetovno prvenstvo nam pomeni veliko. V tej generaciji kadetinj, ki jih vodim, vidimo kar nekaj kandidatk, ki bi v prihodnosti lahko oblekle članski reprezentančni dres," je ob lepi novici za slovenski rokomet za uradno spletno stran RZS povedal Kovač, ki z veseljem pogleduje tudi v prihodnost. "Izrednega pomena je podpora, ki nam jo nudi Rokometna zveza Slovenije. Tu ne mislim le na udeležbo na svetovnem prvenstvu na Hrvaškem, pač pa tudi na organizacijo dveh zaporednih mladinskih prvenstev v Celju, na katerih bo prav tako nastopila ta generacija deklet, rojenih leta 2002 in mlajših," je za spletno stran krovne zveze pristavil trener iz Krškega, v mislih pa imel EP do 19 let leta 2021 in SP do 20 let leto dni za tem. Glavni trener mladink je za konec še dodal: "Reprezentanco pripravljamo dolgoročno, zato imamo tudi pripravljen večletni trenažni proces. Iz te generacije deklet bomo skušali do konca mladinskega staža skušali izvleči kar največ!"

Kovač je vodenje reprezentance prevzel oktobra in takoj zavihal rokave. Na regijskih treningih si je ogledal znanje okoli 60 deklet, 28 izmed njih pa v dveh ekipah tik pred izbruhom pandemije koronavirusa popeljal na mednarodni turnir v Borovlje v Avstriji, kjer je priložnost za prikaz svojih rokometnih večin dobila prav vsaka izmed njih. Naslednja aktivnost 28 kandidatk čaka prvo avgustovsko nedeljo v Celju. Vodstvo reprezentance jim bo tedaj predstavilo plan nadaljnjih aktivnosti in jim podalo smernice za delo v prihodnje.