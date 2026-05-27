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Kadrovanje na Krimu: zaenkrat se polni rubrika 'odhodi'

Ljubljana, 27. 05. 2026 09.31 pred 29 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Krim Mercator

Tabor serijskih slovenskih rokometnih prvakinj bo po novem, kot smo že pisali, plesal po danskih notah. Pred dnevi je edini slovenski član v rokomenti Ligi prvakinj potrdil, da bo Ljubljančanke odslej vodil Danec Rasmus Poulsen. Danski strokovnjak je na trenerskem položaju zamenjal Žigo Novaka. V klubu pa so pospešeno začeli tudi z igralskim kadrovanje. Zaenkrat je sicer bolj poln stolpec, kjer so zapisani odhodi. Od modrega dresa so se poslovile Tamara Horaček, Ema Abina, Tea Pogorelc in Milica Ignjatović, dolgoletna kapetanka Tamara Mavsar pa je končala kariero.

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Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so minuli konec tedna dobile še zadnjo tekmo sezone 2025/26. V okviru Krimovega rokometnega dne so se pomerile proti mlajšim članicam Ljubljane in tekmo, polno simbolike, dobile z rezultatom 38:27.

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Že pred dvobojem dveh ekip, ki sta pomembno zaznamovali iztekajočo sezono je bilo slavnostno. Od modrega dresa so se poslovile Tamara Horaček, Ema Abina, Tea Pogorelc in Milica Ignjatović. Dolgoletna trenerka in nekdanja igralka Milija Tomšič je prejela poklon ob posebnem življenjskem jubileju. Največ pozornosti pa je požela zadnja tekma v karieri Tamare Mavsar.

Ta<mara Horaček zapušča Ljubljano.
Ta<mara Horaček zapušča Ljubljano.
FOTO: Aljoša Kravanja

Na galjeviški parket so stopile starejše deklice, ki tekmujejo v kategoriji do 15 let. Za njimi je izjemna sezona, saj so slavile zmage na vseh šestnajstih tekmah in zasluženo prejele medalje in pokal za najboljšo v starostni kategoriji Ž15.

Danec na klopi Krima

Rokometašice Krima OTP Groupa Mercatorja bo v sezoni 2026/27 vodil danski strokovnjak Rasmus Poulsen. Danes je nazadnje deloval na Ferskih otokih. Pred tem je vodil romunsko Valceo, danski Ajax Koebenhavn in švedski Skövde, sodeloval pa je tudi s CSM Bukarešto. Prav tako ima za seboj izkušnje iz reprezentančnega področja, saj je deloval v črnogorski reprezentanci ter v mladi reprezentanci Romunije in Slovaške.

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Pri izbiri novega trenerja je vodstvo kluba opravilo številne pogovore s slovenskimi in tujimi strokovnjaki, na koncu pa jih je najbolj prepričal prav Poulsen - mlad, ambiciozen in razvojno usmerjen trener. Kot poudarjajo v klubu, ne gre zgolj za rokometnega strokovnjaka, ampak trenerja, ki izkazuje tudi pomembne vodstvene kompetence, jasno komunikacijo ter sposobnost gradnje ekipnega duha v mednarodnem okolju.

Tamara Mavsar končuje kariero.
Tamara Mavsar končuje kariero.
FOTO: Luka Kotnik

Poulsenov prihod prav tako sovpada z dolgoročno strategijo kluba, ki temelji na modernizaciji igre, razvoju mladih igralk in postopni gradnji nove generacije ekipe. Cilj ostaja igrati hiter, sodoben rokomet, ob tem pa ohraniti konkurenčnost na evropski ravni oziroma ligi prvakinj, kjer bo ljubljanska ekipa v prihodnji sezoni igrala že 32. sezono zapored.

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