Kadrovski pretres v Velenju, odstopila predsednik in direktor

V rokometnem klubu Gorenje Velenje so izpeljali redno volilno skupščino. Kot so sporočili, so bile vse točke dnevnega reda, vključno s potrditvijo finančnega poročila ter razrešitvijo starih in izvolitvijo novih članov upravnega odbora, potrjene s soglasno večino. Na skupščini so se seznanili tudi z odstopnima izjavama predsednika Janeza Gamsa in direktorja Romana Pungartnika.

"Z globokim občutkom hvaležnosti, ponosa in tudi rahle žalosti se po skoraj treh letih predsedniškega mandata in skupno več kot štirinajstih letih aktivnega delovanja v klubu poslavljam od svoje funkcije. RK Gorenje Velenje ni bil zame zgolj klub. Bil je moj drugi dom, prostor, kjer sem rasel kot igralec, se razvijal kot vodja in dozorel kot človek. Sedem let sem nosil njegov dres, štiri leta sem ga vodil kot direktor, zadnja tri pa sem imel čast biti njegov predsednik," se je s čustvenim zapisom od kluba poslovil dosedanji predsednik šaleške zasedbe Gams.

Skupaj s predsednikom je odstopno izjavo pred iztekom mandata podal tudi direktor kluba Pungartnik. "Edini razlog, da se sam s te funkcije poslavljam, je odhod dveh ključnih članov upravnega odbora. Ko sem prišel v klub, se je vse na novo postavljalo s samo šestimi člani upravnega odbora. S povezovanjem lokalne skupnosti nam je uspelo razširiti zgodbo in UO sedaj šteje 14 članov. Ponosen sem na te dve leti in na dosežene uspehe, ker časi niso bili lahki. Z vizijo, trdim delom in medsebojnim spoštovanjem, je marsikaj možno. Sam imam v prvi vrsti rad šport in sem to funkcijo tudi z veseljem opravljal," je zapisal Pungartnik.

Hkrati z odstopoma predsednika in direktorja sta se kot člana upravnega odbora poslovila tudi Gregor Jordan in Iztok Mori. Nov, štirinajstčlanski upravni odbor, najštevilčnejši v zgodovini kluba, se bo sestal v najkrajšem možnem času in izvolil novega predsednika. Do izvolitve novega predsednika bo tekoče posle opravljal stari predsednik Gams.