Kaj bo prinesel ples kroglic?

Poleg Slovenije, ki je v kvalifikacijski skupini 1 osvojila prvo mesto, potem ko je po dvakrat premagala Severno Makedonijo, Litvo in Estonijo, so v prvem bobnu še Danska, Švedska, Francija, Nemčija in Madžarska. Njene možne tekmice iz drugega bobna so Portugalska, Norveška, Islandija, Hrvaška, Španija in Ferski otoki, iz tretjega Avstrija, Nizozemska, Črna gora, Češka, Poljska in Severna Makedonija, iz četrtega pa Gruzija, Srbija, Švica, Romunija, Ukrajina in Italija.

Žreb bo 24 reprezentanc razporedil v šest skupin. Vsaka izmed skupin ima že vnaprej določeno eno sodelujočo reprezentanco, med njimi so tudi tri iz prvega bobna. Nemčija bo nastopala v skupini A v Herningu, Danska na isti lokaciji v skupini B, Švedska pa v skupini E v Malmöju.

Slovenija bo tako v prvem delu zaključnega turnirja uvodoma igrala v Oslu, kjer Norveška na tekmece čaka v skupini C, Ferski otoki pa v skupini D, ali v Kristianstadu, skupaj z Islandijo v skupini F.