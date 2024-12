Kaj se zgodi, ko se leteči obleki doda krilo?

V zadnjih desetletjih so z letečimi oblekami prosti pad že spremenili v prave polete. Peter Salzmann je zdaj vse skupaj postavil na novo raven. Leteči obleki je dodal dvometrsko krilo in v prostem padu s štiri tisočaka Jungfrau preletel več kot 12 kilometrov. Po vzoru foil tehnologije, ki redefinira jadralne vodne športe, se je Salzman odločil stvar preizkusiti tudi pri jadranju skozi zrak in letalno obleko dopolnil s foil krilom.