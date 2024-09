Kaj vse bo na dolgo pot v Romunijo odnesla Tjaša Stanko?

Rokometašice Krima Mercatorja so pripravljene na naslednji evropski izziv, najzahtevnejšega v letošnji sezoni Lige prvakinj zaenkrat, gostovanje pri romunski zasedbi Gloria Bistrita. Finalistke minule sezone Lige Evropa so v letošnji sezoni na evropski sceni že pokazale zobe tekmicam, v 2. krogu tesno izgubile na gostovanju pri Metzu, v prvem premagale romunske tekmice CSM Bukarešta. "Govorimo o najpomembnejši tekmi tega prvega dela. Tako nekako smo označili ta dvoboj z Glorio. Gre za skupino igralk, ki je že dolgo časa skupaj, ki je v letošnji sezoni že igrala z najmočnejšima romunskima kluboma. Na njihovem terenu ne bo nikomur lahko," je pred naporno potjo na prizorišče tekme jasen črnogorski strateg na klopi slovenskih državnih prvakinj Dragan Adžić .

Dekleta že nocoj potujejo proti Benetkam, od koder jih čaka let v München, od tam pa pot proti Cluju in še približno dve uri vožnje z avtobusom do prizorišča tekme. Naporna pot, ki ne čaka le slovenskih državnih prvakinj, ampak tudi druge predstavnice skupine A. Glede na spodbuden uvod v novo tekmovalno leto med evropsko elito pa si zdaj želijo zmagoviti niz nadaljevati.