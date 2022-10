Kaja Juvan 87., Tamara Zidanšek 88. na svetu

Igi Swiatek sledita Tunizijka Ons Jabeur, ki je izpadla v četrtfinalu domačega turnirja v Monastiru in zdaj na drugem mestu za Poljakinjo zaostaja za 5600 točk, in Estonka Anett Kontaveit. Krvnica poljske zvezdnice v finalu Ostrave Čehinja Barbora Krejčikova je skočila za devet mest in je po novem 14. igralka sveta.

Slovenija ima ta teden spet dve igralki med prvo stoterico. Kaja Juvan je nazadovala na 87. mesto, zato pa je Tamara Zidanšek, ki je v Tuniziji izpadla v četrtfinalu proti poznejši finalistki Alize Cornet, skočila za 13 mest in reprezentančni kolegici diha za ovratnik na 88. mestu. Prvič v karieri se je med najboljših 300 igralk prebila tudi Nina Potočnik, ki je napredovala za 16 mest in je po novem 286. igralka sveta.

Lestvica WTA (10. oktober):

1. (1) Iga Swiatek (Pol) 10.485 točk

2. (2) Ons Jabeur (Tun) 4885

3. (3) Anett Kontaveit (Est) 4010

4. (4) Paula Badosa (Špa) 3934

5. (5) Arina Sabalenka (Blr) 3470

6. (6) Jessica Pegula (ZDA) 3447

7. (7) Maria Sakari (Grč) 3355

8. (8) Coco Gauff (ZDA) 3047

9. (9) Simona Halep (Rom) 3025

10. (10) Caroline Garcia (Fra) 2930

...

87. (86) Kaja Juvan (Slo) 714

88. (101) Tamara Zidanšek (Slo) 712

224. (223) Dalila Jakupović (Slo) 284

286. (302) Nina Potočnik (Slo) 223