Veliki skalp Kaje Juvan: v Wimbledonu izločila deveto nosilko

Mlada slovenska predstavnica, ki je nedavno zamenjala trenerja, je odlično in odločno pričela obračun s favorizirano Bencicevo, sicer deveto igralko sveta. Švicarka se lahko pohvali s tem, da je nekoč bila celo četrta igralka sveta, najdlje pa je na turnirjih za grand slam prišla na US Opnu, in sicer se je leta 2019 prebila vse do polfinala.

Tokrat ni našla orožja za dobro igro Juvanove v obrambi, ki je Švicarko povsem iztirila. Sledile so številne nevsiljene napake, 20-letna Ljubljančanka pa se je hitro dokopala do visokega vodstva s 5:0. Nato je sledil skorajšnji preobrat Švicarke, ki je dobila tri zaporedne igre in imela še dve priložnosti za odvzem servisa Juvanovi, a se je Ljubljančanka v deveti igri zbrala in izkoristila skupno tretjo set žogico ter se tako veselila vodstva z 1:0 v nizih.

Tudi v drugem nizu se je prva do odvzema servisa dokopala Juvanova, ki je povedla s 3:2, a je Benciceva nemudoma izenačila na 3:3. Nato pa je Juvanova znova zaigrala odlično in dobila vse tri naslednje igre z dvema odvzetima servisoma. Na koncu je po uri in 19 minutah boja slavila s 6:3 in 6:3.

"Res sem vesela za današnjo igro, vesela sem za vsako tekmo, ki jo lahko igram tukaj. Veliko smo delali na kondiciji v zadnjem času in zelo sem vesela, da se to obrestuje," nam je po tekmi iz Londona sporočila Kaja Juvan.