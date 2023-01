Kaja Juvan brez težav preskočila uvodno oviro na OP Avstralije

Jelena Ribakina je bila v prvem krogu boljša od Italijanke Elisabette Cocciaretto s 7:5, 6:3. S Kazahstanko se doslej 22-letnica iz Ljubljane, ki na lestvici WTA zaseda 104. mesto, še ni pomerila. Vsekakor pa bo zmagovalka turnirja na sveti travi v sredo predstavljala precej višjo oviro na poti do izenačitve najboljšega nastopa v Melbournu.

Kaja Juvan je namreč pred dvema letoma v deželi tam spodaj že igrala v tretjem krogu, tam pa jo je premagala Američanka Jennifer Brady. Ob ostalih dveh nastopih v glavnem delu žreba pa je v letih 2020 in 2022 izpadla po prvem dvoboju. Tokrat je dobro začela nastope v Melbournu. V zelo tesnem prvem nizu je takoj odvzela servis tekmici, a že v četrti igri prednost izpustila iz rok. Vseeno je v 11. igri znova prišla do breaka in nato po uspešnem začetnem udarcu še do vodstva z 1:0 v nizih.