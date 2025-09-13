Kaja Juvan brez težav v finale, kjer jo čaka prva nosilka

Kaja Juvan ta teden v Tivoliju igra zelo prepričljivo in zmaguje v obeh konkurencah. Tako bo morala danes na igrišče še enkrat, saj jo v nadaljevanju sporeda čaka tudi polfinalni obračun v dvojicah. S Kristino Novak se bo pomerila proti Čehinji Miriam Škoch in Švicarki Simoni Waltert. V finalu že čakata Slovenki Dalila Jakupović in Nika Radišić.

24-letna Juvan je v prvem nizu proti 35-letni Nemki zaostajala z 2:4, nato pa z dvema odvzemoma servisa dobila štiri zaporedne igre za slavje s 6:4. Drugi niz je nato začela še s tremi zaporednimi igrami, preden je izkušena Nemka našla boljši ritem.