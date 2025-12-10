Svetli način
Kaja Juvan edina Slovenka v glavnem delu OP Avstralije

Melbourne, 10. 12. 2025 12.27 | Posodobljeno pred 20 minutami

Na uradni spletni strani odprtega prvenstva Avstralije v tenisu sta bila že objavljena seznama prijavljenih igralcev in igralk, ki imajo nastop v glavnem delu OP Avstralije 2026 že zagotovljen. Med njimi je tudi Slovenka Kaja Juvan.

Kaja Juvan
Kaja Juvan FOTO: AP

Kaja Juvan je neposredni preboj v glavni del turnirja v deželi tam spodaj ujela za mišji rep. Na objavljenem seznamu je nižje uvrščena igralka z zagotovljenim nastopom v glavnem delu turnirja le še Leolia Jeanjean, Francozinja, ki jo je pred dnevi v polfinalu turnirja WTA 125 v Ekvadorju nadigrala Polona Hercog. Za Kajo Juvan bo to že 6. nastop v glavnem delu OP Avstralije. Najdlje se je prebila leta 2021, ko je klonila v 3. kolu.

Za las je zaenkrat mesto v glavnem delu turnirja iz rok spolzelo drugi najvišje uvrščeni Veroniki Erjavec. Razlog je med drugim ta, da so se na turnir prijavile 3 igralke, ki koristijo status zamrznjene uvrstitve oz. zaščitenega rankinga. Zdaj bo Veronika Erjavec morala še drugo leto zapored v kvalifikacije, razen če se do turnirja zgodita še vsaj dve odpovedi, kar pa tudi ni tako zelo malo verjetno.

V kvalifikacijah pa bo zagotovo nastopila Tamara Zidanšek, ki s trenutnim položajem na lestvici (160.) ne more upati na neposreden preboj v glavni del turnirja. Četrta najvišje uvrščena Slovenka Polona Hercog se kljub izjemnemu tednu v Ekvadorju in velikanskemu skoku za 339 mest navzgor, na lestvici WTA še vedno nahaja prenizko (337.), da bi lahko zaigrala v kvalifikacijah.

