Kaja Juvan in Natela Dzalamidze med prve štiri v Cluju

Slovenka Kaja Juvan in Rusinja Natela Dzalamidze sta se v konkurenci dvojic prebili v polfinale teniškega turnirja WTA v romunskem Cluju. Slovensko-ruska naveza je bila v četrtfinalu turnirja z nagradnim skladom 235.238 dolarjev boljša od ukrajinske kombinacije Ljudmila Kičenok-Marta Kostjuk, po uri in 23 minutah je slavila s 6:4, 3:6 in 10:7.

icon-expand Kaja Juvan FOTO: AP Kajo Juvan in njeno rusko partnerico Natelo Dzalamidze v polfinalu čaka obračun z drugopostavljeno srbsko-nizozemsko navezo Aleksandra Krunić-Lesley Pattinama Kerkhove.