Kaja Juvan in Polona Hercog izgubili v Beogradu

Dvajsetletna Ljubljančanka je brez izgubljene točke dobila svoj servis v prvi igri odločilnega niza, naslednji igri pa sta pripadli 35. igralki na svetovni lestvici. Šestindvajsetletna Putinceva ni popustila niti v nadaljevanju in je do končnega slavja prišla brez izgubljene igre.

Juvanova, ki je na 100. mestu teniške lestvice, je bila tudi v nadaljevanju nekoliko boljša in je s 6:4 dobila uvodni niz, zadnjo igro z odvzemom servisa. Putinceva ji je z isto mero vrnila v uvodu drugega niza in nato v velikem preobratu povedla kar s 5:0. Šele šesta igra je pripadla Juvanovi, ki je dobila tudi naslednjo. V Moskvi rojena Putinceva je nato zaključila ta del igre.

Slovenski igralki sta dvoboja začeli sredi popoldneva v razmaku nekaj minut, Juvanova na osrednjem igrišču, Hercogova pa neposredno poleg na prvem. Slednja je pred prekinitvijo zaradi dežja izgubljala v uvodnem nizu z 1:2, Juvanova pa je povedla z 2:1. Po več kot dveh urah in pol so turnir nadaljevali.

Fernandezova je v dvoboju s Hercogovo tudi po premoru zaradi dežja do konca uvodnega niza obdržala prednost za vodstvo s 7:5. V drugem nizu je Fernandezova, 69. na lestvici WTA, ekspresno dobila prve tri igre. Mariborčanka je šele v četrti na začetni udarec tekmice prišla do izenačenega položaja na igrišču ter tudi do rezultatske prednosti, a je bila tekmovalka iz Montreala znova boljša (4:0).

Hercogova se je tudi na svoj servis v peti igri znašla v zaostanku, a ga vseeno dobila za znižanje na 1:4. Osemnajstletna Kanadčanka pa je nato dobila še dve igri in najboljša Slovenka na teniški lestvici, ta čas je 73., je morala priznati premoč 12 let mlajši igralki.