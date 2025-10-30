Svetli način
Drugi športi

Kaja Juvan izgubila v drugem krogu na Kitajskem

Wuhan, 30. 10. 2025 10.01 | Posodobljeno pred 45 minutami

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je v drugem krogu turnirja serije WTA 250 v kitajskem Jiujiangu z nagradnim skladom 236.415 evrov v treh nizih izgubila proti Američanki Alycii Parks. Ljubljančanka je morala v boju za četrtfinale tretji nosilki po uri in 38 minutah igre priznati premoč s 6:1, 1:6 in 1:6.

Kaja Juvan, leta 2023 že 58. igralka sveta, trenutno pa 102. na svetu, je v uvodnem krogu turnirja na Kitajskem v treh nizih po skoraj treh urah igre premagala Američanko Claire Liu.

V drugem krogu jo je pričakala še ena Američanka, tokrat tretja nosilka turnirja in 65. igralka na svetovni teniški lestvici. Znova se je dvoboj, ki se je zaradi dežja začel z večurno zamudo, zavlekel v tri nize.

Juvanova je njun prvi medsebojni dvoboj dobro začela in prvi niz po dobre pol ure igre dobila s 6:1. A to je bilo tudi na račun kar lepega števila neizsiljenih napak in dvojnih napak na servisu Američanke. Juvanova je namreč po dveh odvzetih servisih tekmici povedla s 4:0, z brejkom pa je niz tudi zaključila.

Američanka je v nadaljevanju prenehala delati toliko napak, 24-letna Slovenka pa vrstnici ni zmogla več slediti. V drugem nizu je Parks prvič odvzela servis Slovenki za vodstvo z 2:1, nato pa tudi naslednja dva za hiter konec niza.

Tretjega je Juvanova začela z brejkom, a ga ni uspela unovčiti, saj je Američanka vrnila že v naslednji igri in poravnala na 1:1. Podobno kot niz prej je tudi tokrat v nadaljevanju prišla še do dveh brejkov in na svoj servis suvereno zaključila dvoboj.

