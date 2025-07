Kaja Juvan končala v polfinalu v Hamburga

Deveta igra je ponovno pripadla Ljubljančanki, ki pa servisa ni pretvorila v dobljen niz, Bondar je povedla s 40:30 in dobila še naslednji točko za izenačenje na 5:5. Juvan je takoj nato spet odvzela servisno igro tekmici in znova servirala za niz in ga po 55 minutah dobila s 7:5.

Kaja Juvan in Bondar sta se enkrat pred tem že pomerili, a je bilo to skoraj pred desetletjem, leta 2016 je na peščenih igriščih v Velenju slavila Juvan dvakrat s po 6:3.

Drugi niz je Juvan izvrstno začela in brez izgubljene točke dobila servisno igro. Tu pa se ji je ustavilo, Madžarka je dobila štiri igre za vodstvo s 4:1. V šesti igri niza je Juvan s servisom znižala izid, kar ji je uspelo še v osmi igri za 3:5. Po izenačeni deveti igri pa je Madžarki uspelo izenačiti v nizih na 1:1.

Juvan je tretji niz ponovno odprla s servisom in povedla s 40:30, nato pa je do prednosti prišla še Madžarka in povedla z 1:0. Nato sta tekmovalki dobili svoje servisne igre, preden je s 4:2 povedla Madžarka in nato prišla še do 5:3. V deveti igri je servirala Juvan in se približala na 4:5, a je Bondar takoj nato zaključila dvoboj.

Juvan je v petek v četrtfinalu premagala Španko Leyre Romero Gormaz in se prebila v prvi polfinale po letu 2022. Juvan je bila od španske tekmice boljša po trdem boju in 2:42 ure igre s 6:4, 6:7 (5) in 6:4. Bondar, ki je po malo manj kot tri ure dolgem dvoboju v četrtfinalu premagala prvopostavljeno Rusinjo Katerino Aleksandrovo s 6:7 (1), 6:3 in 7:6 (4).