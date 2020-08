Kaja Juvan le še zmago oddaljena od glavnega turnirja v Palermu

Kaja Juvan je veliki up slovenskega ženskega tenisa.

Devetnajstletna Kaja Juvan je enako kot v prvem krogu izgubila prvi niz, nato pa po uri in 38 minutah slavila z 2:6, 6:1 in 6:2. Juvanovo, 121. na lestvici WTA in sedmo nosilko kvalifikacij, v zadnjem krogu kvalifikacij v ponedeljek po 16. uri čaka domačinka Martina Trevisan (153.).

V Palermu, kjer se udeleženke potegujejo za dobrih 200.000 dolarjev nagradnega sklada, sta v glavnem žreb neposredno uvrščeni Polona Hercog(45.) in Tamara Zidanšek (71.). Prva nosilka je Hrvatica Petra Martić(15.), druga je Čehinja Marketa Vondroušova (18.), tretja pa Grkinja Maria Sakkari (20.).

Žreb je določil, da se bo Hercogova v ponedeljek popoldan srečala z 19-letno Italijanko Elisabetto Cocciaretto(157.), ki je dobila povabilo organizatorja, Zidanškovo pa v torek verjetno čaka dvojni spored. V prvem krogu med posameznicami bo igrala s kvalifikantko, med dvojicami pa bo moči združila z NizozemkoArantxo Rus.