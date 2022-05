Juvanova namučila Badoso, v zaključku dvoboja jo je izdalo telo

Kaja Juvan je v prvi niz dvoboja drugega kroga na igrišču Suzanne Lenglen vstopila slabo: že v uvodni igri je izgubila svoj začetni udarec, Paula Badosa pa je suvereno potrdila odvzem servisa in hitro povedla z 2:0. Nato je vodstvo s še enim odvzemom servisa še nadgradila in povedla s 5:2. A kar dvakrat Španka, sicer tretja nosilka letošnjega Roland Garrosa, ni uspela odservirati za osvojitev prvega niza. Kaja Juvan je dominirala na igrišču in izenačila rezultat na 5:5, pri tem pa imela še vodstvo s 30:0 na svoj začetni udarec. A sledil je nov velik padec v igri Juvanove, ki je nato do konca prvega niza dobila le še dve točki, Badosa pa se je razveselila osvojitve niza z rezultatom 7:5.

V drugem nizu je Kaja Juvan sledila receptu igre, s katero je povzročala precej težav Badosi v zaključku prvega niza. To se je Ljubljančanki obrestovalo, saj je v šesti igri uspela zlomiti špansko teniško igralko, ki se je lani uspela prebiti v četrtfinale Roland Garrosa, kar je tudi njen največji uspeh, ko je govora o grand slamih. 'Break' je Juvanova potrdila in povedla s 5:2, nato pa pri tem vodstvu na servis Badose imela tudi (prvi) zaključni žogico za osvojitev niza. Toda Badosa se je obakrat rešila in znižala zaostanek na 3:5. Sledili sta dve novi – tokrat vezani – zaključni žogici, tokrat na Kajin začetni udarec, a tudi te je žilava Španka, ki jo krasi močen forehand udarec, uspela ubraniti. V peto je vendarle šlo, skrajšana žogica je opravila posel in Juvanova se je veselila izenačenja na 1:1 v nizih (6:3). Po zaključku niza je Juvanova zaprosila za pomoč zdravnika oz. fizioterapevta zaradi bolečin v zgornjem delu hrbta.

Tretji niz je Kaja Juvan začela odločno: po zaostanku v prvi igri na servis Španke s 15:40 je nanizala štiri zaporedne točke in zlomila nasprotnico ter povedla z 1:0. A Badosa je ekspresno odgovorila z 'breakom' in odločilni niz izenačila na 1:1. Po dolgem času je sledila suverena servisna igra za Badoso, ki je brez izgubljene točke povedla z 2:1. Španka je po izgubljeni uvodni igri povsem zagospodarila na igrišču, z novim odvzemom servisa (Kaja na svoj servis ni dobila niti točke) je tretja nosilka turnirja povedla s 3:1. Juvanovi je nato le uspela nekoliko boljša igra, a je bila znova malenkost prekratka za break, tako da je Badosa povedla že s 4:1. Španka je imela novi dve žogici za odvzem servisa v šesti igri, toda Juvanova se je uspela rešiti in znižala zaostanek na 2:4. Je pa nato brez težav dobila svojo servisno igro za vodstvo 5:2. V zaključku niza je bilo opazno, da ima Kaja Juvan težave z gibanjem po igrišču, kar je Badosa izkoristila in se z novim odvzemom servisa veselila napredovanja v tretji krog. Tretji niz je dobila z rezultatom 6:2.

Roland Garros, 2. krog, ženske:

Paula Badosa (Špa/3) - Kaja Juvan (Slo) 7:5, 3:6, 6:2