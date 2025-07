Kaja Juvan po drami v polfinalu turnirja v Hamburgu

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan se je po več kot treh letih znova prebila v polfinale turnirja serije WTA 250. To ji je uspelo na WTA 250 turnirju v Hamburgu z denarnim skladom dobrih 235.000 evrov. Ljubljančanka je v 3. kolu v treh nizih in po skoraj treh urah igre premagala Španko Leyre Romero Gormaz. Slovenka se bo za vstop v finale pomerila z boljšo iz obračuna med prvo nosilko, Rusinjo Katerino Aleksandrovo in Madžarko Anno Bodnar.