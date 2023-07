Kaja Juvan po preobratu obstala v četrtfinalu

Dvoboj je zaznamoval preobrat v drugem nizu. Kaja Juvan v prvem nizu v drugi in četrti igri ni izkoristila štirih priložnost za odvzem servisa tekmici, a ji je to uspelo v osmi, pridobljeno pa je potem z igro ob svojem začetnem udarcu le še potrdila. Z odvzemom servisa je Slovenka začela tudi drugi niz, a je mlada Rusinja takoj vrnila, in potem ko je Slovenka izgubila osmo igro, izkoristila prvo zaključno žogico za izenačenje na 1:1. V odločilnem tretjem nizu je blestela le še Rusinja. Izid je bil izenačen le na 1:1, nato je Rusinja Slovenki dvakrat odvzela servis za vodstvo s 5:1, čeprav je imela Slovenka, ki je na lestvici WTA skoraj 80 mest višje od Rusinje, v šesti igri trikrat priložnost, da zmanjša razliko. Kaja Juvan je nato znižala na 2:5, Rusinja pa je na svoj servis po več kot dveh urah in pol igre prišla do zmage.

Pred tem je Kaja Juvan, ki se je v četrtfinale turnirja WTA prebila prvič po lanskem majskem nastopu v Strasbourgu, v Budimpešti na glavnem turnirju premagala Slovakinjo Kristino Kučovo in Avstralko Astro Sharma, že v kvalifikacijah pa Američanko Jessie Aney in Ukrajinko Valerijo Strahovo.

V nadaljevanju sezone si želi nastopiti še v Hamburgu in nato vsaj še na enem pripravljalnem turnirju, preden bo odpotovala na odprto prvenstvo ZDA v New York. Zanjo je obvezen tudi nastop v domači Ljubljani.

Izid, Budimpešta, WTA 250 (230.000 evrov):

- četrtfinale:

Marija Timofejeva (Rus) – Kaja Juvan (Slo) 3:6, 6:3, 6:2.