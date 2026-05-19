Kaja Juvan po skoraj dveh urah in pol boja korak bližje Roland Garrosu

Dvoboj je bil zaradi dežja dvakrat prekinjen ob koncu prvega niza. Najprej pri izidu 5:4 za slovensko predstavnico, nato pa vsega po nekaj minutah na igrišču znova pri 5:5. Bolj zbrana je bila po drugi prekinitvi 25-letna Ljubljančanka, ki je dobila dve zaporedni igri.
V drugem nizu je bila boljša 212. igralka sveta, v zadnjem pa je Čehinja vodila s prednostjo brejka z 2:0. Juvan, 113. igralka lestvice WTA, je nato nanizala štiri zaporedne igre in po manjšem padcu v sedmi igri nato v osmi znova prišla do odvzema servisa za slavje s 6:3.
Ljubljančanka je sicer v Pariz prišla po slabih dveh mesecih premora po nastopih v ZDA sredi marca, v Parmi pa je na peščenem turnirju nižje ravni izpadla v drugem krogu.
Kvalifikacije bo Juvan nadaljevala proti specialistki za peščeno podlago, Guiomar Maristany. Španka, 190. igralka sveta, je bila v prvem krogu s 6:4, 6:1 boljša od Francozinje Julie Belgraver.
V drugem krogu kvalifikacij bo od Slovenk nastopila tudi Tamara Zidanšek, v sredo bo igrala proti Nemki Anna-Leni Friedsam. Najboljša Slovenka na lestvici WTA, Veronika Erjavec (85.), je že uvrščena v glavni del. Žreb bo na sporedu v četrtek ob 14. uri.
