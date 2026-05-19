Kaja Juvan po skoraj dveh urah in pol boja korak bližje Roland Garrosu

Pariz, 19. 05. 2026 18.14 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Kaja Juvan

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan se je uvrstila v drugi krog kvalifikacij za nastop na drugem grand slamu sezone na Rolandu Garrosu. Na pariškem rdečem pesku je kot 11. nosilka opravila s Čehinjo Anno Siskovo, po dveh urah in 24 minutah jo je premagala s 7:5, 4:6, 6:3.

Dvoboj je bil zaradi dežja dvakrat prekinjen ob koncu prvega niza. Najprej pri izidu 5:4 za slovensko predstavnico, nato pa vsega po nekaj minutah na igrišču znova pri 5:5. Bolj zbrana je bila po drugi prekinitvi 25-letna Ljubljančanka, ki je dobila dve zaporedni igri.

V drugem nizu je bila boljša 212. igralka sveta, v zadnjem pa je Čehinja vodila s prednostjo brejka z 2:0. Juvan, 113. igralka lestvice WTA, je nato nanizala štiri zaporedne igre in po manjšem padcu v sedmi igri nato v osmi znova prišla do odvzema servisa za slavje s 6:3.

Ljubljančanka je sicer v Pariz prišla po slabih dveh mesecih premora po nastopih v ZDA sredi marca, v Parmi pa je na peščenem turnirju nižje ravni izpadla v drugem krogu.

Kvalifikacije bo Juvan nadaljevala proti specialistki za peščeno podlago, Guiomar Maristany. Španka, 190. igralka sveta, je bila v prvem krogu s 6:4, 6:1 boljša od Francozinje Julie Belgraver.

V drugem krogu kvalifikacij bo od Slovenk nastopila tudi Tamara Zidanšek, v sredo bo igrala proti Nemki Anna-Leni Friedsam. Najboljša Slovenka na lestvici WTA, Veronika Erjavec (85.), je že uvrščena v glavni del. Žreb bo na sporedu v četrtek ob 14. uri.

Lewandowski se poslavlja, deklice ne skrivajo žalosti
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
Po letih ločitve nekdanja zakonca znova skupaj
Dve vodni terapiji, ki ju (še) ne poznate
Simpatična Alenka nam je pokazala svoje najljubše tetovaže
'Kaj zdaj? Sta skupaj ali ne?' Je par obudil staro ljubezen?
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
Smrtonosna bolezen, ki napreduje, še preden opazite simptome
Zakaj se kilogrami vrnejo: težava ni v dieti, ampak v glavi
Zakaj pride do izgorelosti? Klinična psihologinja Ivna Bulić opozarja na skrite sprožilce
Nova študija razkriva dejanski izvor nastanka putike
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
V kratki rdeči obleki pokazala popolno postavo
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom
Nekoč je polnila naslovnice, danes je povsem neprepoznavna
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Recept za hitro družinsko kosilo, ki vedno uspe
Pozabite na klasične piknike: letos prihaja nov trend
Manj je več: neverjetno preproste sladice, za katere potrebujete samo 3 sestavine
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
Dosje Jarak
Ja, Chef!
Kmetija
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
