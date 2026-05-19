Kaja Juvan po skoraj dveh urah in pol boja korak bližje Roland Garrosu

Dvoboj je bil zaradi dežja dvakrat prekinjen ob koncu prvega niza. Najprej pri izidu 5:4 za slovensko predstavnico, nato pa vsega po nekaj minutah na igrišču znova pri 5:5. Bolj zbrana je bila po drugi prekinitvi 25-letna Ljubljančanka, ki je dobila dve zaporedni igri.

V drugem nizu je bila boljša 212. igralka sveta, v zadnjem pa je Čehinja vodila s prednostjo brejka z 2:0. Juvan, 113. igralka lestvice WTA, je nato nanizala štiri zaporedne igre in po manjšem padcu v sedmi igri nato v osmi znova prišla do odvzema servisa za slavje s 6:3.