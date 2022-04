Kaja Juvan povedla Slovenijo v vodstvo v derbiju proti Hrvaški

Slovenija je dobila uvodni dvoboj tretjega kroga proti Hrvaški v teniškem pokalu Billie Jean King v Turčiji. Kaja Juvan je v slabi uri in pol igre premagala Ano Konjuh s 6:2 in 7:5. Naslednji dvoboj bosta igrali prvorangirani igralki, Tamara Zidanšek in Petra Martić. Ob koncu sporeda je na vrsti še igra dvojic. Tekma je derbi predtekmovalne skupine B in najverjetneje prinaša prvo mesto v predtekmovanju, ki pomeni avtomatično uvrstitev v svetovno skupino pokala BJK. Kaja Juvan je trenutno 81. igralka na lestvici WTA, Tamara Zidanšek 27., Ana Konjuh 63., Petra Martić pa šestdeseta.

icon-expand Kaja Juvan FOTO: AP Izidi, 3. krog:

Antalya: Slovenija - Hrvaška 1:0

Kaja Juvan - Ana Konjuh 6:2, 7:5.