Kaja Juvan preko prve nosilke v finale Strasbourga

Po gladko dobljenem prvem nizu (6:2) je v igri zelo agresivna Ljubljančanka Kaja Juvan, sicer 81. igralka na svetovni lestvici, postopoma prevzela nadzor nad dvobojem tudi v nadaljevanju in izkoristila že svojo prvo žogico za zmago proti prvi nosilki turnirja, Čehinji Karolini Pliškovi, proti kateri 21-letna Slovenka še sploh ni igrala. "Za mano je zares sanjski teden in skušam uživati v vsaki odigrani žogi. vesela sem, da sem šla preko kriznih trenutkov v drugem nizu. Šla sem enostavno od žoge do žoge in gledala samo naprej. Presrečna sem s predstavami v Strasbourgu, a ni še konec," je po skalpu nekdanje številke ena svetovnega tenisa dejala Kaja Juvan, ki se bo v finalu pomerila z boljšo iz dvoboja med Nemko Angelique Kerber in Francozinjo Oceane Dodin. Ljubljančanka bo lovila sploh svoj prvi naslov na turnirjih WTA serije.