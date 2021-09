Kaja Juvan preskočila drugo oviro, zvečer pa proti Tamari Zidanšek

"Precej neprijetno je to čakanje, ogrevanje in nato prekinitev. Na tej ravni turnirjev je treba biti maksimalno zbran in odigrati vsako točko čim bolje. To mi je danes kar dobro uspelo, vem pa, da me zvečer proti Tamari Zidanšek čaka precej težje delo," je dejala Juvanova po dvoboju.

Z Zidanškovo se je doslej na turnirjih WTA srečala že trikrat in vse tri dvoboje je dobila Konjičanka. Pred dvema letoma v Bolu na Braču je bilo 7:5 v tretjem nizu, lani v Acapulcu je Zidanškova zmagala v dveh nizih, letos v Madridu pa je odločitev prav tako padla šele v tretjem nizu.