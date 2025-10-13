Kaja Juvan preskočila prvo oviro v Osaki, druge pač ne

Še posebej v prvem nizu je bila tekma 2. kola kvalifikacij izjemno izenačena. Italijanka Elisabetta Cocciaretto, ki na lestvici WTA zaseda 91. mesto, je kot prva prišla do "breaka" prednosti (4:2), nakar je s tremi zaporednimi osvojenimi igrami odgovorila Kaja Juvan (106. na WTA). V 12. igri niza je bila Slovenka pri vodstvu s 6:5 in rezultatu 0:30 na servis Cocciaretto le dve točki oddaljena od zmage v uvodnjem nizu, a Italijanki je uspelo izsiliti podaljšano igro. V tej je po rezultatu 5:5 dobila dve točki zapored in po uri in 11 minutah prišla do vodstva z 1:0 v nizih.