Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Kaja Juvan preskočila prvo oviro v Osaki, druge pač ne

Osaka, 13. 10. 2025 14.57 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.J.
Komentarji
0

Slovenski teniški igralki Kaji Juvan se ni uspelo prebiti v glavni del turnirja serije WTA 250 v Osaki. Na zadnji kvalifikacijski stopnički je Slovenki načrte prekrižala Italijanka Elisabetta Cocciaretto, ki je bila boljša s 7:6(5) in 6:2.

Kaja Juvan
Kaja Juvan FOTO: Aljoša Kravanja

Še posebej v prvem nizu je bila tekma 2. kola kvalifikacij izjemno izenačena. Italijanka Elisabetta Cocciaretto, ki na lestvici WTA zaseda 91. mesto, je kot prva prišla do "breaka" prednosti (4:2), nakar je s tremi zaporednimi osvojenimi igrami odgovorila Kaja Juvan (106. na WTA). V 12. igri niza je bila Slovenka pri vodstvu s 6:5 in rezultatu 0:30 na servis Cocciaretto le dve točki oddaljena od zmage v uvodnjem nizu, a Italijanki je uspelo izsiliti podaljšano igro. V tej je po rezultatu 5:5 dobila dve točki zapored in po uri in 11 minutah prišla do vodstva z 1:0 v nizih.

Preberi še Veronika Erjavec in Kaja Juvan tik za prvo stoterico na svetu

V drugem nizu sta bili igralki rezultatsko poravnani do rezultata 2:2, nakar je bolje, kot še piše uradna spletna stran krovne teniške zveze "finiširala" Italijanka. Ta se je tako 25-letni Ljubljančanki oddolžila za poraz iz leta 2023, ko je bila Slovenka uspešnejša na OP ZDA.

Izida, WTA 250 Osaka:
1. kolo kvalifikacij: Juvan (Slo/9) – Sharma (Avs) 3:6, 6:2, 6:2;
2. kolo kvalifikacij: Juvan (Slo/9) – Cocciaretto (Ita/5) 6:7(5), 2:6.

tenis kaja juvan wta
Naslednji članek

Pozitivna trema v taboru Slovana pred evropskim izzivom

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286