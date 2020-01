Kaja Juvan preskočila vse kvalifikacijske ovire v Melbournu

Kaja Juvan je lani kot srečna poraženka nastopila na Roland Garrosu, nato je tekmovala tudi na Wimbledonu, na odprtem prvenstvu ZDA pa zaradi opravljanja mature nato ni nastopila. Lani je Juvanova v Avstraliji nastope končala v drugem krogu kvalifikacij, letos pa je na poti na glavni turnir v Melbournu premagala naprej s 6:1 in 6:0 Gruzijko Jekaterino Gorgodze, nato pa še domačinko Storm Sanders s 6:0, 2:6 in 6:3. V odločilnem krogu za vstop na glavni del prvega turnirja za veliki slam je osemnajsta nosilka kvalifikacij premagala še šesto nosilko Natalijo Vihljancevo. V prvem nizu je bila ključna osma igra, v kateri je Juvanova prišla do ključnega odvzema servisa. V drugem nizu je nato mlada Slovenka z dvema odvzetima servisoma nasprotnici hitro povedla s 3:0, nato sicer oddala igro na svoj servis, a obdržala vodstvo do konca. V prvem krogu glavnega dela OP Avstralije se bo Juvanova pomerila z Dajano Jastremsko, dvaindvajseto igralko svetovne lestvice iz Ukrajine.

Na glavnem delu turnirja posameznikov, ki se bo začel 20. januarja, bodo Slovenijo zastopali šeAljaž Bedeneter Tamara Zidanšekin Polona Hercog.