Kaja Juvan pridno trenira: Brez potovanj se ti zdi, da nekaj manjka, a tudi doma je lepo

"Ta sezona je zelo posebna, vsi smo se morali zelo hitro prilagoditi. Zdi se mi, da je vsaka stvar za nekaj dobra. Poskušali smo oz. še vedno poskušamo izvleči najboljše iz te situacije," je trenutno (zaustavljeno) stanje tenisa opisala Kaja Juvan , ki tako kot tekmice že nestrpno čaka na prve preizkušnje, ki pa ne bodo bodo potekale pod okriljem organizacije WTA. Tako bo eden od dogodkov Pokal Mima, kjer bodo v Lukovici zaigrali najboljši slovenski teniški igralci in igralke, razdeljeni pa bodo v ekipo Vzhoda in Zahoda. "Igrali bomo tekme med seboj in veselim se, da bodo tam tudi Tamara Zidanšek, Polona Hercog in Dalila Jakupović. Lepo je, da igramo tudi tekme, da se tekmovalni del ne ustavi," je pojasnila Juvanova. Ta je izpostavila, da, kljub temu da je v sezono prvič vstopila z željo biti čim boljša celo sezono, ni imela dovolj dolgega pripravljalnega obdobja, zato je marsikaj lahko nadoknadila v teh dveh mesecih pandemije. "Priprave smo naredili za malce daljše obdobje, vsaki stvari smo namenili malo več časa. Vse je potekalo prilagojeno, saj se sprva nismo smeli videvati in biti blizu. Tukaj so zelo prav prišli internet in mediji. Zdi se mi, da smo vseeno vse čim bolj optimalno speljali, zdaj pa gremo na tisti del, ko bomo spet dali poudarek na tenis," je razložila 106. igralka na trenutno zamrznjeni lestvici WTA. "Tudi fizično moč sem malce dvignila, kar bi se moralo pokazati v borbah, ki bodo še prišle," je prepričana varovanka trenerja Robija Cokana .

Kaja Juvan sicer verjame, da bo kmalu lahko odšla tudi v tujino in se pomerila tudi proti drugim tekmicam, ne le slovenskim. Upa, da se bo turneja WTA lahko nadaljevala avgusta ali septembra. Do takrat ima tako še veliko prostega časa, saj ne bo toliko potovala. Namenila ga bo tudi študiju. "Začela sem s spletno univerzo, tako da se mi je ravno danes začel poletni semester. Bomo videli, kako mi bo všeč, a tudi to plat rada razvijam. Najprej bom začela s španščino, potem pa bom še razmislila, v katero smer bom šla. Nekako se nagibam k psihologiji," je podčrtala ambiciozna najstnica in priznala, da pogreša potovanja, povezana s tenisom. "Da, seveda. To je nek življenjski stil, brez tega se ti zdi, da ti nekaj manjka. A jaz sem tak tip človeka, da se zelo hitro prilagodim okoliščinam, tako da mi je tudi lepo doma. Tu imam vso ekipo, tako da mi nič ne manjka," razlog za slabo voljo nima Juvanova."Tekme so samo vrh te gore, na kateri delamo,"je še razložila v pogovoru z Ervinom Čurličem. Nepričakovano dozo prostega časa je poleg povečanega obsega treninga izkoristila za branje in gledanje serije, zaupala pa nam je, da se je med pandemijo naučila še nekaj novega: "Začela sem malce igrati ukulele, za zabavo, a tudi takšne stvari so pomembne."