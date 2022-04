Kaja Juvan pridobila dve mesti na lestvici WTA, Bedene izgubil štiri na ATP

Tamara Zidanšek, teniška igralka iz Slovenskih Konjic, je ostala na 27. mestu svetovne teniške lestvice WTA. Za najvišjeuvrščeno Slovenko je mladinska olimpijska prvakinja Kaja Juvan, ki je v najnovejši razvrstitvi pridobila dve mesti in je sedaj na 79. mestu. Moška teniška lestvica ATP minuli teden med najboljšimi ni doživela sprememb. Še naprej vodi Srb Novak Đoković pred Rusom Danilom Medvedjevom, sledita Nemec Alexander Zverev in Španec Rafael Nadal. Najboljši slovenski igralec Aljaž Bedene je izgubil štiri mesta in je 164. igralec sveta.

icon-expand Tamara Zidanšek ostaja z naskokom najvišje postavljena Slovenka na lestvici WTA. FOTO: AP Kaja Juvan in Tamara Zidanšek sta prejšnji teden vodili slovensko reprezentanco, ki si je v Turčiji zagotovila napredovanje v svetovno skupino pokala Billie Jean King. Med najboljšimi 300 igralkami lestvice WTA je na 164. mestu le še Polona Hercog. Mariborčanka je izgubila 27 mest. Še vedno prepričljivo vodi Poljakinja Iga Swiatek pred Čehinjo Barboro Krejčikovo in Španko Paulo Badosa. Med najboljšo deseterico je le ena sprememba, Španka Garbine Muguruza je z devetega na deseto mesto izrinila Tunizijko Ons Jabeur. Aljaž Bedene ostaja edini slovenski igralec med najboljšimi dvestotimi na svetu. Blaž Rola je 232.; na prejšnji lestvici je nazadoval za 44 mest, tokrat je padel še za osem. Omenjena igralca sta tudi edina Slovenca v "top 650". PREBERI ŠE Slovenija kljub porazu zapušča Antalyo z dvignjeno glavo in svetovno skupino BJK * Lestvica WTA (18. aprila): 1. (1) Iga Swiatek (Pol) 6711 točk

2. (2) Barbora Krejčkova (Češ) 4975

3. (3) Paula Badosa (Špa) 4885

4. (4) Arina Sabalenka (Blr) 4711

5. (5) Maria Sakkari (Grč) 4705

6. (6) Anett Kontaveit (Est) 4511

7. (7) Karolina Pliskova (Češ) 4252

8. (8) Danielle Collins (ZDA) 3151

9. (10) Garbine Muguruza (Špa) 3070

10. (9) Ons Jabeur (Tun) 3015

...

27. (27) Tamara Zidanšek (Slo) 1756

79. (81) Kaja Juvan (Slo) 798

164. (133) Polona Hercog (Slo) 383 * Lestvica ATP (18. april): 1. (1) Novak Đoković (Srb) 8340 točk

2. (2) Danil Medvedjev (Rus) 8230

3. (3) Alexander Zverev (Nem) 7465

4. (4) Rafael Nadal (Špa) 6935

5. (5) Stefanos Cicipas (Grč) 5980

6. (6) Matteo Berettini (Ita) 4945

7. (7) Casper Ruud (Nor) 4110

8. (8) Andrej Rubljov (Rus) 4865

9. (9) Felix Auger-Aliassime (Kan) 3625

10. (10) Cameron Norrie (VBr) 3440

...

164.(160) Aljaž Bedene (Slo) 372

232.(224) Blaž Rola (Slo) 224