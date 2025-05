Kaja Juvan vse bolj prihaja 'na okus'

Kaja Juvan (515. na WTA) je proti tretji nosilki turnirja še posebej odlično odigrala v prvem in tretjem nizu. Oba je dobila z rezultatom 6:1, zaustavil jo ni niti izgubljen drugi niz, v katerem je bila tekmica iz ZDA boljša s 6:3. Ob Slovenki so si polfinalno vstopnico, kot še piše uradna spletna stran TZS, priigrale še Švicarka Viktorija Golubić (92. na WTA), njena naslednja nasprotnica, ter na spodnji strani žreba Francozinja Leolia Jeanjean (107. na WTA) in druga nosilka turnirja Naomi Osaka (55. na WTA). Golubić je bila z 2:0 boljša od prve nosilke turnirja, Američanke McCartney Kessler (43. na WTA).