Drugi športi

Kaja Juvan se je dobro upirala peti nosilki, naposled vendarle izgubila

Melbourne, 20. 01. 2026 07.30 pred 26 dnevi 1 min branja 4

Avtor:
STA
Kaja Juvan

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je izgubila dvoboj uvodnega kroga na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu. Od 25-letne Ljubljančanke je bila boljša Kazahstanka Jelena Ribakina, peta nosilka turnirja z nagradnim skladom 64,4 milijona evrov je po uri in 12 minutah zmagala s 6:4 in 6:3.

Slovenija na letošnjem uvodnem turnirju za grand slam nima več svoje predstavnice. V ponedeljek je Veronika Erjavec v uvodnem krogu klonila proti Poljakinji Magdaleni Frech z 1:6 in 1:6.

V kvalifikacijah je od Slovenk v Melbournu igrala tudi Tamara Zidanšek, vendar je po uvodnih dveh zmagah obstala na zadnji oviri.

Kaja Juvan
Kaja Juvan
FOTO: AP

* Izid:

- Melbourne, OP Avstralije (64,4 milijona evrov):

- 1. krog:

Jelena Ribakina (Kaz/5) - Kaja Juvan (Slo) 6:4, 6:3.

kaja juvan op avstralije australian open
Martinović
20. 01. 2026 09.48
Ni se ravno upirala, ker ni bilo niti za trenutek dvoma kdo bo zmagal. Je pa igrala zelo dobro in motivirano.
Odgovori
0 0
Amor Fati
20. 01. 2026 08.10
Slovenija pa tenis, ne paše skupaj. Imamo tenisače in imamo tenisačice, ampak ne svetovnega ranga, in tudi nikoli ne bomo imeli. Že infrastruktura je zanič.
Odgovori
+0
1 1
rob3rt
20. 01. 2026 10.54
Prej bomo imeli kakega tenisača / tenisačico svetovnega ranga, kot pa kakega slalomista / slalomistko.
Odgovori
+0
1 1
Kriss slo
20. 01. 2026 12.01
tenis je psiha..samozavest..z naso po..arno mentaliteto je tezko imet igralca za vrh..
Odgovori
-1
0 1
