Kaja Juvan se je dobro upirala peti nosilki, naposled vendarle izgubila

Slovenija na letošnjem uvodnem turnirju za grand slam nima več svoje predstavnice. V ponedeljek je Veronika Erjavec v uvodnem krogu klonila proti Poljakinji Magdaleni Frech z 1:6 in 1:6.

V kvalifikacijah je od Slovenk v Melbournu igrala tudi Tamara Zidanšek, vendar je po uvodnih dveh zmagah obstala na zadnji oviri.