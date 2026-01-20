Kaja Juvan se je dobro upirala peti nosilki, naposled vendarle izgubila

Slovenija na letošnjem uvodnem turnirju za grand slam nima več svoje predstavnice. V ponedeljek je Veronika Erjavec v uvodnem krogu klonila proti Poljakinji Magdaleni Frech z 1:6 in 1:6.
V kvalifikacijah je od Slovenk v Melbournu igrala tudi Tamara Zidanšek, vendar je po uvodnih dveh zmagah obstala na zadnji oviri.
* Izid:
- Melbourne, OP Avstralije (64,4 milijona evrov):
- 1. krog:
Jelena Ribakina (Kaz/5) - Kaja Juvan (Slo) 6:4, 6:3.
