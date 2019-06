Kaja Juvan še četrta Slovenka na glavnem delu turnirja v Wimbledonu

Mlada slovenska igralka, ki je pred dvema letoma v mladinski konkurenci s Srbkinjo Olgo Danilović, sicer hčerko znanega nekdanjega košarkarja beograjskega Partizana, italijanskega Virtusa ter Miami Heat in Dallas Mavericks v ligi NBA Predraga Danilovića, slavila v dvojicah na sveti londonski travi, je imela na današnjem obračunu vse niti igre v svojih rokah.

V uvodnem nizu je ameriški tekmeci na drugi strani mreže že v četrti igri odvzela uvodni udarec in povedla s 3:1. V nadaljevanju je zanesljivo držala svoj servis, v osmi igri pa ponovila vajo in prvi niz po 26 minutah dobila s 6:2.

Juvanova je še bolj prepričljivo predstavo prikazala v drugem nizu. Prvi "break" je naredila v četrti igri, nato pa tekmico povsem razorožila in se zasluženo prebila na glavni turnir. Juvanova je v uvodnem kvalifikacijskem krogu premagala Grkinjo Valentini Grammatikopoulou s 6:4, 3:6 in 10:8, v drugem pa Turkinjo Basak Eraydin s 4:6, 7:6 (3) in 6:3.

Slovenijo bodo tako v glavnem žrebu ženskega Wimbledona poleg Kaje Juvan zastopale še Polona Hercog,Dalila Jakupović in Tamara Zidanšek.