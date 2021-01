Kaja Juvan se znajde: treningi kar v hotelski sobi

Tudi 20-letna Slovenka Kaja Juvan , ki si je nastop na glavnem turnirju priborila z odličnimi igrami v kvalifikacijah. A mlada Ljubljančanka se ne da. V hotelski sobi ne le počiva, pač pa tudi trenira. Znajti se je morala po svoje in improvizirati v želji, da izboljša svojo fizično pripravljenost. Dejstvo je, da je novo sezono z novim trenerjem Antoniem Baldelloujem pričakala v zelo dobri formi, ki si jo zagotovo želi le še nadgraditi. Z uporabniki družbenih omrežij je delila delček treninga v hotelski sobi.

Organizatorji turnirja so skupaj z avstralskimi oblastmi, ki zagovarjajo ene najbolj rigoroznih ukrepov v boju proti novemu koronavirusu v svetu, sicer poskrbeli za precej slabe volje pri tekmovalcih in tekmovalkah prvega grand slama sezone. Kljub zares številnim pritožbam in pozivom – tudi prvega igralca svetaNovaka Đokovića – vodstvo tekmovanja z avstralsko vlado oziroma lokalnimi oblastmi na čelu ne želi popuščati nastopajočim. Zato se mora večina igralcev znajti po svoje.